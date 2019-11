Grave incidente a Musile di Piave, in provincia di Venezia, questa mattina alle 7.50. Un ragazza di 18 anni è morta mentre il fidanzato di 19 anni è in gravi condizioni. La coppia rientrava a casa da una festa di Halloween a Jesolo. Da una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia San Donà di Piave, l’auto su cui viaggiavano i due ragazzi è uscita di strada entrando nel terrapieno, ha colpito un albero a bordo strada e poi si è ribaltata su se stessa. La ragazza è morta sul colpo. Il 19enne non aveva con sé la patente e sono in corso le verifiche per ricostruire quanto accaduto. Il giovane è inoltre risultato positivo all’alcol test e si attendono gli esiti degli esami tossicologici.

Fonte