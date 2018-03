Schiacciato da un muletto, muore operaio

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Non ce l’ha fatto Marco Di Donato, 43 anni, di Avezzano (L’Aquila) l’operaio della Cartiera Burgo di Avezzano vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nella serata di ieri. L’uomo era stato portato in codice rosso in Ospedale e nonostante gli sforzi dei sanitari è morto a causa delle gravi ferite riportate. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ancora al vaglio degli inquirenti. L’operaio stava lavorando all’interno dello stabilimento che produce carta patinata e cartoncino per imballaggi quando è rimasto schiacciato da un muletto. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica.