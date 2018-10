UN BREVE riposino porta consiglio. A fornire ispirazione per prendere decisioni difficili, dunque, non è soltanto la notte ma anche il pomeriggio se ci si concede un breve sonnellino. A dimostrarlo è uno studio dell’Università di Bristol pubblicato sul Journal of Sleep Research. Non solo: l’organizzazione statunitense Sleep Foundation ha stimato che il riposino pomeridiano aumenta del 40 per cento la creatività di un individuo.

• COME LAVORA IL CERVELLO MENTRE DORMIAMO

I ricercatori hanno sottoposto 16 persone di diverse età ad un esperimento consistente in due differenti test: nel primo veniva richiesto ai soggetti di valutare alcune informazioni mostrate in rapida sequenza, senza il tempo necessario per elaborarle; il secondo riguardava invece un’attività più semplice, come individuare un quadrato blu o rosso su uno schermo. Le persone coinvolte hanno poi ripetuto l’esperimento, ma non tutti nelle stesse condizioni: mentre a un gruppo era consentito un pisolino di 90 minuti, l’altro ha eseguito nuovamente il test senza aver dormito. Grazie all’utilizzo di un’elettroencefalografia, il gruppo dell’istituto inglese ha registrato i cambiamenti dell’attività cerebrale prima e dopo il sonnellino. Ne è emerso come il riposo fosse in grado di migliorare i tempi di risposta nel primo test, il più complicato, nel quale le informazioni erano state percepite dal subconscio per poi essere rielaborate durante il sonno.



• IL VALORE DEL RIPOSINO

Già era noto come durante il sonno il processo di acquisizione delle informazioni e la memoria migliorino. Ma questo studio è interessante anche perché mostra che può bastare un’ora e mezza di sonno per favorire l’elaborazione di informazioni di cui non si è pienamente coscienti e valutare aspetti positivi e svantaggi che possono influire su una decisione. Secondo Liz Coulthard, dell’Università di Bristol, l’aspetto più interessante della ricerca è che fa emergere la capacità del cervello di processare mentre si dorme informazioni di cui i soggetti non parevano essere coscienti in un primo momento.

• BOOM DI PISOLINI IN PAUSA PRANZO

La pennicchella, comunque, è sempre più trendy sia tra i manager stressati dal lavoro, sia tra i turisti in cerca di una pausa rinvigorente. E così si moltiplicano le offerte di spazi dedicati alla siesta. A New York, per esempio, un pisolino contro lo stress quotidiano costa 10 dollari ogni mezz’ora. Lì, in piena Manhattan, c’è il ‘Nap York’, struttura aperta da pochi mesi, simile a un centro benessere, dove è possibile abbandonarsi ad un breve sonnellino. Anche gli aeroporti si sono attrezzati per offrire ai passeggeri qualcosa di simile. Da Tokyo a Milano, passando per Napoli, ci si può concedere un sonnellino grazie alle capsule minimal dove è possibile dormire per un’ora è più. La privacy è garantita e il silenzio assicurato grazie a moduli insonorizzati.