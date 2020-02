Fiorello ha fatto un’incursione a sorpresa da Amadeus nella trasmissione ‘I Soliti Ignoti’, in onda in diretta dal Teatro Delle Vittorie di Roma, dopo il Tg1 delle 20. “Buonasera, buonasera. Sono la solita ignota. Al numero 6 abbiamo un rapinatore. Non potevo non venire, perché il cerchio si chiuderà stasera. Basta con questa cosa dell’amicizia. Non ci rivedremo mai più in tv, perché io per te ho fatto cose… Ho messo la parrucca della De Filippi, mi sono vestito da prete, da coniglio, ho rincorso Morgan che rincorreva Bugo che rincorreva Morgan”, ha detto Fiorello prima di dare lettura dei mestieri in ‘gara’.

