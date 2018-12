TROPPE ore trascorse di fronte agli schermi possono modificare lo sviluppo della struttura cerebrale dei bambini. Lo rivela uno studio, ancora in corso e di larga scala e durata, firmato e finanziato dal National Institutes of Health statunitense.



Le scansioni cerebrali di adolescenti che usano a lungo smartphone, tablet e videogame sembrano infatti diverse da quelle di utenti meno attivi. I risultati preliminari della ricerca, svelati in tv durante il programma 60 Minutes sulla Cbs, si basano sulle analisi svolte su 4.500 ragazzi fra i 9 e i 10 anni di età. L’indagine è agli inizi perché i ricercatori seguiranno questi ragazzi e altre migliaia coinvolti più avanti per un decennio. L’obiettivo è capire come le esperienze fatte e subite durante l’infanzia, incluso l’uso (o l’abuso) dei dispositivi digitali, possa influenzare il cervello, lo sviluppo emotivo e la salute mentale.



Dunque nel primo giro di test le scansioni cerebrali dei cervelli dei bambini che risultano trascorrere più di sette ore al giorno di fronte a un qualche schermo mostrano un prematuro assottigliamento della corteccia cerebrale, lo strato più esterno del cervello dedicato all’elaborazione delle informazioni provenienti dal mondo fisico e considerata la struttura più evoluta e complessa tra tutti i sistemi viventi.



Ovviamente è presto per trarre conclusioni, è la stessa Gaya Dowling, direttrice dello studio per conto del Nih, a ribadirlo: “Non sappiamo se sia davvero causato dal tempo trascorso di fronte agli schermi –ha spiegato al programma tv – e non sappiamo se sia un male”. Sarà così finché l’indagine non si dipanerà nel tempo: “A quel punto vedremo se ci sono esiti associati con le differenze che abbiamo individuato oggi”. Nuovi risultati saranno diffusi nel corso dei primi mesi del 2019.





