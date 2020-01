“Non disperda energie e si concentri sul lavoro”



– Non tira una bella aria all’interno della squadra azzurra di fioretto femminile. Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi di Elisa Di Francisca a proposito delle compagne (“Non c’è gioia, sono abbastanza incazzata di come stanno andando le cose, prima facevamo l’inno e cantavamo, ballavamo e il tutto creava gruppo. Adesso ognuno si fa gli affari propri”), arriva la risposta piccata di Arianna Errigo: “Purtroppo mi trovo a rispondere pubblicamente ad un articolo che avrei preferito non leggere. Non voglio soffermarmi troppo sulle cose dette da Elisa perché ognuno ha le sue idee, per quanto strampalate mi possano sembrare. Quello che mi sento di dire è che probabilmente se il mio obiettivo fosse veramente quello di compattare la squadra proverei a rivolgere parola alle mie compagne invece di andarle ad incolpare sui giornali. Quindi se posso darle un consiglio, è di rivedere il proprio modo di comportarsi nei confronti delle compagne di squadra e più in generale di Nazionale” scrive su Facebook.

“Inoltre – prosegue Errigo – fossi in lei mi concentrerei sul lavoro anziché disperdere energie in polemiche inutili, soprattutto adesso che ha un compito molto importante, che è quello di fare l’ultimo assalto della gara a squadre, cosa che non le sta riuscendo nel migliore dei modi. Mi auguro inoltre che chi è preposto a dirigere la Nazionale si prodighi al fine di evitare il ripetersi di questi spiacevoli episodi”.

Lunedì chiarimento tra le due a Tirrenia

A pochi mesi dalle Olimpiadi di Tokyo, insomma, il clima non è certamente dei migliori. Lunedì sera le due azzurre si ritroveranno a Tirrenia per l’allenamento collegiale in preparazione del Gp Fie di Torino, in programma dal 7 al 9 febbraio e in quell’occasione – fa sapere la Fis – il ct Andrea Cipressa promuoverà un incontro di squadra al fine di arrivare a un chiarimento tra le due campionesse.