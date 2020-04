ROMA – “Djokovic contrario al vaccino per il coronavirus? Rabbrividisco”. Non si trova sulla pedana, ma Elisa Di Francisca lancia una dura stoccata al tennista serbo, che aveva espresso la sua contrarietà all’obbligo del vaccino.

“Vaccino salva le vite”

La schermitrice azzurra, oro individuale e a squadre a Londra 2012 e argento singolo a Rio 2016 nel fioretto, si schiera così agli antipodi rispetto alla posizione del numero uno del mondo del tennis: “L’idea che possano scoprire il vaccino e possano farlo a tutti è un miracolo – confessa all’Ansa -. Non scherziamo su queste cose. Rabbrividisco solo al pensiero che ci possano essere persone che possono pensare che questa cosa sia un male. Il vaccino salva le vite – prosegue la campionessa azzurra – è l’unico modo per stare tranquilli. Noi atleti dovremmo essere dei portatori di esempio”.

“Allenamenti? Difficile evitare contatti”

Altro tema caldo, comune a tantissimi sport, è la diatriba se tornare ad allenarsi oppure no. Elisa non nasconde le proprie perplessità: “E’ molto rischioso. Anche se nel nostro sport siamo a distanza, poi però c’è assembramento, è difficile evitare i contatti. Finché non ci sarà un vaccino ci sarà sempre la paura – aggiunge – quando facciamo sport noi facciamo sport: non pensiamo a quante volte ci mettiamo le mani in viso, stiamo a contatto. La vedo molto faticosa”.







