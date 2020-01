Le squadre azzurre di fioretto si qualificano per Tokyo 2020. I pass ottenuti in Coppa del Mondo – a Parigi gli uomini, a Katowice le donne. Gli azzurri qualificati per Tokyo salgono a 175 (88 uomini, 87 donne) in 23 discipline differenti con 12 pass individuali. La squadra di fioretto maschile (Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola), ha superato in semifinale i padroni di casa della Francia per 45-44 e ora si giocherà la vittoria contro gli Stati Uniti con la certezza di aver già ottenuto il biglietto per l’evento a 5 cerchi

Le donne potranno difendere il titolo olimpico conquistato a Londra2012, che a Rio2016 non fu in palio per l’oramai superata rotazione delle specialità nel programma olimpico. Il quartetto azzurro composto da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo sale sul terzo gradino del podio a Katowice grazie al netto 45-18 con cui si è imposto sugli Stati Uniti nella finalina. In precedenza le azzurre, che avevano iniziato agli ottavi di finale con la vittoria contro Taipei per 45-18 a cui aveva fatto seguito la vittoria ai quarti contro l’Ungheria col punteggio di 45-36, erano state fermate dalla stoccata del 42-41 messa a segno nel minuto supplementare dalla Francia nell’assalto di semifinale.