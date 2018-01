Schedine è l’app più semplice e completa presente nello store per creare delle schedine e fare il controllo vincita scegliendo tra eventi di oltre 6 sport, 335 campionati e 65 tipi scommesse.

Con Schedine puoi, in 3 semplici passi Compilare, Salvare e Verificare le tue bollette:

1) Scegli gli eventi

2) Salva la bolletta

3) Verifica la vincita

Per la sua completezza l’app è utilizzata da appassionati di calcio, tennis, basket, volley, rugby e baseball, da amanti delle scommesse, da giocatori del fantacalcio e da professionisti del betting che vogliono avere in un’unica app la possibilità di controllare i risultati delle proprie schedine, bollette singole e multiple e controllare le proprie vincite.

Verifica la vincita delle tue schedine, utilizzala e inviaci il tuo commento per farci sapere quanto ti piace!

Funzioni:

– Calendario partite

– Risultati partite calcio, risultati tennis live, basket, rugby e volley

– Compilazione schedine e scommesse

– Salvataggio schedine

– Diario delle tue schedine, bollette, giocate da controllare – Confronto quote in singola e multipla

Per avere nuove funzioni inviaci un messaggio, saremo contenti di svilupparle

Tipi Scommesse selezionabili nelle schedine:

sono oltre 65 i tipi quote che puoi usare nella tua schedina, per facilitare l’utilizzo troverai un menu che le raggruppa per categoria e anche la funzione tutte. Ecco l’elenco delle più utilizzate: 1×2 Finale, Doppia Chance, Under/Over, Goal/No Goal, Pari/Dispari, Totale Goal, Somma Goal, Handicap, Combo, 1×2 1°Tempo, 1×2 2°Tempo, DC 1°Tempo, DC 2°Tempo, U/O 1°Tempo, U/O 2°Tempo, G/N 1°Tempo, G/N 2°Tempo, Tot. Goal 1°Tempo, Tot. Goal 2°Tempo, Som. Goal 1°Tempo, Som. Goal 2°Tempo, Hand. 1°Tempo, Hand. 2°Tempo, Risultato Esatto, Ris. Esatto 1°Tempo, Ris. Esatto 2°Tempo, 1×2 ammonizioni, 1×2 doppia change Goal/No Goal, Segna Gol Squadra Casa, Segna Goal Squadra ospite, calci d’angolo, espulsione si/no

Copertura:

complessivamente sull’App Schedine ci sono a disposizione oltre 335 campionati di calcio ecco la lista dei principali:

– Serie A

– Serie B

– Lega Pro

– Serie D

– Premier League

– Championship

– League 1 & 2

– Conference

– Eredivisie

– Bundesliga

– 2. & 3. Bundesliga

– La Liga (Liga BBVA)

– Ligue 1

– Champions League

– Europa League

– MLS (Major League Soccer)

– Mexican league

– Scottish Premier League

– Allsvenskan

– Superettan

– Tippeligaen

– Adeccoligaen

Copertura tornei Tennis :

– Wimbledon, Roland Garros, Australian Open, US Open, tutti i tornei ATP 1000 e tutti i tornei ATP 500

– WTA tutti i tornei del tabellone femminile

Copertura Basket: nell’App Schedine vi diamo quote e risultati di oltre 70 tornei di basket tra cui: Serie A1, Serie A2, Nba, BBL

Certificazioni:

– per le quote: l’app Schedine pubblica le quote che riceve direttamente dai bookmaker partner tra i quali: Snai, Bwin, Sisal, Eurobet, Lottomatica Better e Totosi, WilliamHill, Paddypower, Betfair, Betclic, Intralot, Gazzabet, Betflag, Iziplay, Unibet,Sportyes,Netbet, Giocodigitale,Tipico, Betathome, 888sport, Bet365.

– per i risultati in diretta: l’app Schedine riceve i risultati live in tempo reale da Score Radar leader mondiale per la fornitura di livescore specializzato in football, risultati, classifiche e calendari.

Download su Itunes