Le frasi di Toennies contro i popoli africani

– Alcune frasi a sfondo razzista pronunciate alcuni giorni fa sono costate una sospensione di tre mesi a Clemens Toennies, presidente del consiglio di sorveglianza dello Schalke 04. Lo ha deciso il Consiglio d’onore del club di Gelsenkirchen nel corso di una riunione svoltasi nella serata di martedì.

Secondo il consiglio d’onore del club, che ha ascoltato in un’audizione anche lo stesso 63enne dirigente, la motivazione del provvedimento è l’aver “violato il principio di non discriminazione sancito dallo statuto” della società tedesca. Toennies ha ammesso la sua responsabilità e “ha nuovamente espresso il suo rammarico” per le frasi pronunciate. Il caso sarà esaminato anche dalla commissione etica della Federcalcio tedesca (Dfb) in una riunione in programma a metà mese. Nel suo discorso durante una festa operaia a Paderborn, il presidente del Consiglio di sorveglianza, imprenditore miliardario, aveva affermato che “invece di aumentare le tasse, sarebbe meglio piuttosto finanziare 20 centrali elettriche in Africa ogni anno, così gli africani smetterebbero di abbattere gli alberi e produrre bambini quando fa buio”.

La reazione di Asamoah, ex Schalke

I commenti avevano immediatamente scatenato le reazioni di diversi giocatori. Gerald Asamoah, ex calciatore ghanese naturalizzato tedesco con un passato nello Schalke, ha dichiarato: “Le sue parole mi hanno sorpreso, scioccato e ferito. Mi ha insultato”. Toennies si è immediatamente scusato dicendo che le sue parole erano sbagliate e inappropriate e ha confermato di seguire personalmente la lotta del club contro razzismo, esclusione e discriminazione. Il Consiglio deontologico del club ha respinto le accuse di razzismo ma ha confermato la sospensione perché il presidente ha violato le regole antidiscriminatorie del club.