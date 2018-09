Scende dall'auto per salvare figlie, travolta e uccisa

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Voleva mettere le sue bimbe al sicuro, dopo un incidente sull’autostrada A8 Milano-Varese, ma è stata travolta e uccisa da una vettura che non è riuscita a frenare in tempo. La mamma di 38 anni, residente a Sesto San Giovanni, è morta così come scrive ‘Il Giorno’ intorno alle 20.30 di ieri sera, mentre cercava di mettere il triangolo per segnalare quanto accaduto. Le due figlie di 5 e 8 anni hanno riportato solo lievi ferite. Grave, invece, un’altra donna di 38 anni. “Ha subito l’amputazione della gamba destra – spiegano all’Adnkronos dall’ospedale Niguarda -, oltre ad avere una frattura parete orbitale, zigomo, massiccio facciale e contusioni multiple”. “E’ attualmente ricoverata in Neurorianimazione con una prognosi riservata” concludono nell’ultimo bollettino medico.