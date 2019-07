Sta prendendo forma il biopic di Baz Luhrmann su Elvis Presley: ecco chi sarà il protagonista, l’attore che interpreterà il Re del rock and roll.

È stato finalmente scelto l’attore protagonista del biopic di Baz Lurhrmann dedicato a Elvis Presley. Chi avrà l’onore di vestire i panni del Re del rock and roll? Austin Butler.

Giovane attore di grande talento, ha battuto una concorrenza straordinaria. Sono state tante infatti le stelle emergenti di Hollywood che si sono contese il prestigioso ruolo. Tra questi, anche un volto noto della musica, Harry Styles. Alla fine a spuntarla è stato però proprio Austin.

Austin Butler protagonista del biopic su Elvis Presley

Il 27enne, famoso soprattutto per serie televisive come Zoey 101, The Carrie Diaries e The Shannara Chronicles, ha già fatto il salto nel mondo del cinema nell’ultimo film di Quentin Tarantino, C’era una volta a… Hollywood.

Il ruolo di protagonista nel biopic su Elvis è però per il momento il ruolo più importante della sua vita. Spiega Baz Luhrmann: “Sapevo che non avrei potuto realizzare questo film se il cast non fosse stato più che perfetto. Abbiamo cercato a lungo un attore con la capacità di evocare le singolari movenze e le qualità vocali di una incomparabile stella come Elvis e con la capacità di interpretarne la vulnerabilità interiore“.

Il biopic su Elvis Presley firmato da Baz Luhrmann

La pellicola, le cui riprese inizieranno nel 2020, racconterà 20 anni della vita del mitico Elvis. In particolare si soffermerà sul rapporto tra l’artista e il suo manager, che verrà interpretato da Tom Hanks.

Una delle svolte nella carriera della vita di Presley è stato infatti l’incontro con il colonnello Tom Parker, croce e delizia del suo successo. Una figura controversa che non poteva essere affidata ad attore migliore.

