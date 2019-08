Bundesliga, proprio quando il

Bayern insegue l’ottavo trionfo di fila, con qualche incognita

– Riusciranno il Borussia Dortmund e le altre squadre ad impedire al Bayern di salire sull’ottovolante di titoli consecutivi? E’ con questa domanda che scatta lacalcio professionistico tedesco vive un momento d’oro. Nella scorsa stagione la massima serie ha infatti prodotto 4,4 miliardi di ricavi collocandosi al secondo posto fra i cinque tornei più importanti d’Europa alle spalle solo della Premier, ma prima di Liga spagnola, con Ligue 1 francese e Serie A a grande distanza. Le società (17 su 18 con un fatturato superiore ai 100 milioni di euro) registrano ricavi complessivi per 3,8 miliardi di euro, esattamente il doppio di sette anni fa, e la stagione scorsa rispetto alla precedente registra una crescita del 13% circa. L’exploit dei ricavi televisivi è la componente principale del nuovo record: complessivamente gli incassi legati alla trasmissione delle partite hanno superato la soglia del miliardo, per la precisione 1,25 miliardi (+ 290 milioni sull’anno prima).

Uno scenario che contribuisce a rendere più avvincente la caccia al Bayern campione, il cui dominio negli ultimi anni è diventato schiacciante: il trionfo conseguito nell’ultima stagione degli uomini guidati da Niko Kovac e trascinati dalle reti di Robert Lewandowski è stato il settimo consecutivo, con lo scudetto di Germania per la 29esima volta. I bavaresi comunque si presentano al via con qualche incognita. Il tecnico croato, sostenuto dal club anche nei momenti più complicati della sua prima annata a Monaco, deve fare i conti con addii pesanti come quelli di Robben e Ribery, due leggende del Bayern. Via anche Hummels e Rafinha, oltre al mancato riscatto di James Rodriguez che non ha mai davvero legato col tecnico croato. I bavaresi hanno investito forte in difesa (oltre 100 milioni di euro spesi per gli inserimenti dei polivalenti Pavard e Lucas Hernandez campioni del mondo) e stavano anche per piazzare il colpo Sanè prima che il crac del ginocchio dell’ex Schalke facesse saltare tutto. Al suo posto è arrivato Perisic, ma il grosso dovranno farlo gli altri senatori rimasti (Lewandowski e Muller in primis) sperando che i giovani di belle speranze come Gnabry e Coman facciano il definitivo salto di qualità. L’impressione è quella di una rosa super competitiva per la Bundesliga, da verificare semmai per la Champions. L’esordio col roccioso Hertha sarà già un banco di prova esauriente.

Borussia Dortmund punta a detronizzare i bavaresi

A Dortmund però sognano in grande, intenzionati quanto mai a riprovarci. Dopo aver accarezzato a lungo nella passata stagione il sogno di detronizzare il Bayern Monaco, i gialloneri di Lucien Favre si presentano come la più accreditata rivale dei bavaresi. Vero che sono andati via Pulisic, Diallo e Phillipp ma è tornato il figliol prodigo Hummels, Hazard jr e Brandt sono tutt’altro che delle scommesse e per la fascia sinistra la scelta è ricaduta su Nico Schulz dell’Hoffenheim. Ma il vero colpo è stato confermare Jadon Sancho, giovane stellina inglese che Oltre Manica diversi big club sognavano di riportare a casa: non è casuale che siano stati lui e Paco Alcacer, altra sorpresa della passata stagione, a firmare il 2-0 contro il Bayern che ha regalato al Borussia la Supercoppa tedesca lo scorso 3 agosto. L’inizio migliore per tentare di sovvertire le gerarchie costituite, cominciando fin dal debutto di sabato con l’Augsburg.

Lipsia e Leverkusen per confermare la Champions, Schalke per il rilancio

Detto delle due prime della classe, non sembra esserci al momento spazio per un terzo incomodo. Il Lipsia però incuriosisce: la panchina è stata affidata a Julian Nagelsmann, giovanissimo allenatore che tanto bene ha fatto all’Hoffenheim, e come al solito la politica del club è quella di reclutare in giro per l’Europa i talenti più promettenti come Lookman e Nkunku, prelevati da Everton e Psg. Quarto nella passata stagione, il Bayer Leverkusen ha perso Brandt ma è riuscito a trattenere il gioiellino Havertz e per mantenere un posto in Champions dovrà battagliare con Moenchegladbach (via Hazard, si scommette su Embolo e Thuram jr) e Wolfsburg, mentre all’Eintracht sarà dura fare a meno di Jovic e Haller, col rischio che pure Rebic faccia le valigie. Nella giornata di apertura proprio Lipsia e Leverkusen tengono a battesimo le neopromosse Union Berlino e Paderborn, mentre l’altro match clou è Moenchengladbach-Schalke. Si annuncia un anno di transizione per l’Hoffenheim, l’Hertha rischia di restare un’eterna incompiuta mentre lo Schalke, dopo un’annata difficile, sta provando a ripartire: l’investimento fatto sul 19enne centrale Kabak, inseguito anche dal Milan, va in questa direzione.

Bundesliga, programma 1/a giornata (Sky): venerdi’ 16: ore 21 Bayern Monaco-Hertha Berlino; sabato 17: ore 15.30 Wolfsburg-Colonia, Leverkusen-Paderborn, Dortmund-Augsburg, ore 18.30 Moenchengladbach-Schalke; domenica 18: ore 15.30 Francoforte-Hoffenheim, ore 19 Union Berlino-Lipsia.