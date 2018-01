EUR 16,99

Prezzo:





Sneakers uomo / ragazze Scarpe invernali – hibote Stivaletti Scarpe da lavoro outdoor Caldo fodera in cotone Stivali da neve Scarpe casual Scarpe da passeggio

caratteristica:

* Gli stivaletti tengono i piedi caldi in inverno

* Tacco basso, alto alla caviglia, classico design semplice avvio stivale

* Suola in gomma con buona presa ideale per il comfort

* Cappotto spesso foderato dallo stivale, che è anche segnato lungo la parte superiore.

* La suola è leggera, flessibile e resistente con un profilo profondo ideale per le fredde giornate invernali.

* Questo stivale offre il massimo del comfort e del calore durante la stagione autunnale e invernale.

* Leggero, riduce il carico, necessità per gli appassionati di sport.

* Ottimo per passeggiate, feste, lavoro, scuola, all’aperto o in ogni occasione.

Tabella delle misure (cm):

36EU = lunghezza del piede 23,0 cm

37EU = lunghezza del piede 23,5 cm

38EU = lunghezza del piede 24.0 cm

39EU = lunghezza del piede 24,5 cm

40EU = lunghezza del piede 25,0 cm

41EU = lunghezza del piede 25,5 cm

42EU = lunghezza del piede 26,0 cm

43EU = lunghezza del piede 26,5 cm

44EU = lunghezza del piede 27,0 cm

45EU = lunghezza del piede 27,5 cm

La confezione include:

1 x paio di scarpe

* Chi siamo – Puoi cliccare su “Hibote” nella parte in alto a sinistra del titolo per controllare tutti i nostri vestiti di moda!

Resistenza eccellente al contatto: la tecnologia Cold and Warm Heat Return mantiene i piedi asciutti e caldi. La parte superiore è idrorepellente per la pelle esterna con fodera in pile isolante e calda.

Elegante e resistente, la suola è in gomma con una custodia in gomma impermeabile per un sostegno extra. Stile iconico con aree rinforzate con elevata resistenza all’abrasione per un’eccellente durata.

Vestibilità e comfort: linguetta e collo imbottiti tradizionali per un maggiore comfort e sostegno. Sistema di pizzo combinato per una migliore vestibilità e styling. Materiale superiore: in pelle e resistente suola in gomma, questi stivali sono progettati per una vestibilità e un comfort superiori. Uno stile più duro di scarpe con la massima stabilità e comfort.

Più funzione: tomaia in pelle per una maggiore durata e stile. Queste scarpe da skate presentano tomaia arrotondata, allacciatura con fodera calda e le suole morbide ti faranno sentire a tuo agio, queste sneakers sono perfette per l’arrampicata all’aperto, le escursioni, i viaggi per divertirsi in inverno.

Suggerimenti: queste scarpe hanno la lana all’interno, quindi se vuoi sentirti meglio, scegli una taglia più grande.