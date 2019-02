Led Zeppelin-Vans, una nuova linea di abbigliamento in arrivo con scarpe, t-shirt e tanto altro.

Grande notizia per tutti i fan dei Led Zeppelin! La storica band di Robert Plant e Jimmy Page avrà una sua linea d’abbigliamento firmata dal brand Vans.

La storica azienda americana specializzata in scarpe da skate ha stretto un accordo con una delle band più importanti della storia del rock, per una serie di capi dedicati ai loro fan: si va dalle classiche sneaker a maglie, cappelli e altro ancora!

Led Zeppelin e Vans: l’annuncio della band

L’annuncio della collaborazione è stato dato direttamente sugli account ufficiali della storica formazione inglese, che ha mostrato in anteprima i capi Vans abbelliti con il proprio nome e la propria simbologia proveniente da Led Zeppelin IV.

A far impazzire i fan sono state specialmente le sneaker, in due diversi modelli egualmente apprezzati. Ma oltre alle classiche scarpe basse saranno disponibili anche delle scarpe alte, delle felpe, t-shirt e cappellini. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!

Di seguito la gallery sull’account Instagram dei Led Zeppelin con tutti i prodotti Vans:

Led Zeppelin: 50 anni dal primo album

Una notizia che ha entusiasmato i fan, anche perché in questo 2019 si festeggiano i 50 anni dalla pubblicazione del primo album del gruppo, Led Zeppelin, una vera pietra miliare della storia della musica.

Ancora non si sa nulla sull’effettiva messa in commercio dei prodotti, né sul prezzo che ogni capo avrà. La speranza di tutti i fan è però adesso di poterli indossare per un’occasione speciale… magari una reunion!

I tre Led Zeppelin ancora in vita, Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones non si riuniscono infatti dall’ormai lontano 2007, quando suonarono all’O2 Arena di Londra. Nessuno dei tre ha rilasciato dichiarazioni in merito negli ultimi mesi ma, si sa, la speranza è l’ultima a morire.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ledzeppelin/

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ledzeppelin/