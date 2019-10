Avrai sicuramente presente il modello di scarpe Crocs, gli “zoccoli di plastica” dall’inconfondibile stile che, qualche anno fa, hanno fatto irruzione sul mercato mondiale. Come sempre succede, quando arriva una novità nel campo della moda c’è sempre chi prova a copiarla. E il più delle volte la contraffazione arriva dalla Cina. Senonché, a sorpresa, proprio oggi, come riportato da Laleggepertutti.it, la Cassazione ha stabilito che non si può parlare di reato di contraffazione per il commerciante trovato a vendere le Crocs senza il marchio d’origine (nel caso di specie si trattava proprio di un cinese). Questo perché il modello industriale comunitario, concernente le scarpe Crocs, deve essere considerato, sin dall’origine, privo di tutela.

