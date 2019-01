A causa del documentario a puntate Surviving R. Kelly, in USA in queste settimane si è riaccesa l’attenzione intorno allo scandalo delle molestie di R Kelly.

In queste ore sui social e i forum americani sta circolando nuovamente una delle accuse contro il cantante, che pare abbia inviato foto intime ad un ragazzino di 17 anni.A lanciare la bomba è stata una ragazza su Twitter lo scorso luglio (qui gli screen):

“R Kelly ci sta provando con un ragazzo di 17 anni. Gli manda molti messaggi, alcuni con foto senza veli. Messaggi in cui cerca di convincere il mio amico a raggiungerlo e gli offre del denaro. Ho fatto gli screen di tutto. Per tutti quelli che dicono che scrivo cose fake, ecco le prove.”

In questi screen si leggono alcuni messaggi di R Kelly, che chiede al ragazzo di raggiungerlo ad un suo concerto e si offre di andarlo a prendere con un aereo. Kelly fa anche i complimenti al ragazzino dicendo che è molto bello.

Con tutte queste accuse che tornano a galla, la posizione di R Kelly si aggrava sempre di più.

R. Kelly caught sending his n*de photos to 17-year-old boy (Screenshots) https://t.co/Vjsnzzrm8x via @yabaleftonline — Michael Chris Mgwattu (@MGWATTU) 9 luglio 2018

Fonte: Kemi Filani News