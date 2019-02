Guai per il nuovo calciatore del Cagliari, Cyril Théréau. Pare che da stamani stia circolando su Whatsapp e Twitter un video amatoriale nel quale lui riprenderebbe un uomo e una donna in un momento di intimità.

A lanciare la bomba è stata La Gazzetta dello Sport:

“Nelle ultime ore, infatti, in rete sta circolando un video compromettente in cui compare anche lui. I protagonisti dell’atto sono un uomo e una donna ignoti e difficili da identificare, ma a riprendere la scena, con il telefono, è l’attaccante francese, che di tanto in tanto inquadra anche sé stesso: senza maglietta, fa delle smorfie e con le mani riproduce il gesto della sua tipica esultanza. Il video a poco a poco si sta diffondendo su Whatsapp. E sui social network i commenti non mancano, tra l’ironia diffusa (“Théréau è tra i registi più promettenti del calcio europeo con Arthur e De Jong”, come twitta l’utente @toscanello89) e l’indignazione di alcuni tifosi del Cagliari, che dal nuovo acquisto si aspettavano ben altre performance.”

E se in campo con il Cagliari non se l’è cavata benissimo (per ora), alla regia devo dire che ha del talento.



