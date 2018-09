Qualche giorno fa Leo Parraguez (oltre ad aver fatto vedere qualcosa di troppo) ha rivelato di aver ricevuto delle avanches da parte di Maluma. Secondo il bellissimo calciatore argentino, il cantante colombiano gli avrebbe chiesto anche delle foto “private”.

“Ho avuto degli scambi con un artista famoso. Lui vuole farlo con me e vorrebbe vedere le mie foto private, penso sia gay. Mi manda messaggi privati chiedendomelo spesso. Per adesso non so se posso condividere questa esperienza e dirvi di chi si tratta. Maluma vuole il mio coso. Vuole farlo con me! Ma capite? Riuscite a crederci? […] Comunque ecco il mio coso…”

Le dichiarazioni di Leo hanno fatto il giro del mondo e soprattutto in sud America hanno creato un vero scandalo. Le fan di Maluma si sono rivoltate contro Perraguez e lui è corso ai ripari dicendo che non sa davvero se Maluma sia gay, bisessuale o etero, ed ha anche aggiunto:

“Vorrei che non si dicesse altro su Maluma, per rispetto verso di lui e per rispetto verso di me. Penso che tutto questo sia andato fuori controllo. […] Non dovevo parlare. Se dovete scrivere di me, fatelo della mia carriera, non di quello che è successo nelle dirette.”