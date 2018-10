Dopo l’armadio gate di Sara Affi Fella ci mancava giusto uno scandalo vietato ai minori a Uomini e Donne.



Un lettore in questi giorni mi ha passato dei video pubblici (che risalgono a circa un anno fa) caricati su due siti rivolti ad un pubblico gay e nelle clip in questione c’è un ragazzo intento a divertirsi (in solitaria) in modi molto particolari.Il soggetto in questione sembrerebbe proprio uno dei corteggiatori della nuova edizione del dating show di Canale Cinque.Dai video incriminati non si capisce se il protagonista sia un camboy o se abbia fatto questi “show” per qualcuno, che poi ha fatto l’infame e li ha caricati a sua insaputa su queste piattaforme per adulti.Evidentemente questi video intimi stanno girando tra i fan della trasmissione, perché poco fa altre due delle mie b!tches mi hanno scritto in privato segnalandomi “il passato a luci rosse di un corteggiatore”.Non avendo parlato con la redazione di Uomini e Donne e con il presunto protagonista di queste esibizioni bislacche, non posso assolutamente svelarvi il suo nome per privacy, a meno che non decida lui di farlo. Per questo motivo non contattatemi privatamente per sapere la sua identità perché – ad oggi – non posso farvi nessun nome.

Uno scoop però voglio darvelo, il signorino aveva rapporti gioiosamente sporcaccioni con il sellino di una cyclette e usava anche…