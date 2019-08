Stefano Oradei e Veera Kinnunen si sono lasciati a causa di Dani Osvaldo, che ha fatto perdere la testa alla ballerina durante l’ultima stagione di Ballando con le Stelle. Una storia che ha avuto dei risvolti anche in diretta televisiva, quando Milly Carlucci bacchettò pubblicamente Stefano Oradei colpevole di essere ‘troppo geloso’ del rapporto fra Veera e Osvaldo.

Secondo la conduttrice, infatti, il rapporto fra Veera e Dani sarebbe stato esclusivamente lavorativo ed aveva appellato Oradei come uno ‘troppo geloso’. Alla luce di quanto emerso nelle ultime settimane, però, Stefano all’epoca c’aveva visto lungo dato che oggi Veera e Dani sono una felice coppia d’innamorati.

La soap opera fra Veera, Dani e Stefano non finisce però così, dato che Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha svelato un retroscena fatto di corna, segreti e relazioni parallele: secondo quanto riportato, infatti, pare che lo scorso anno Stefano Oradei abbia tradito Veera Kinnunen con Gessica Notaro, sua partner a Ballando con le Stelle. Un tradimento che sarebbe arrivato alle orecchie della Kinnunen che avrebbe però preferito risolvere i panni sporchi fra le pareti domestiche.

“I soliti ben informati sostengono che al Foro Italico (location in cui va in onda il programma, ndr), a partire da Milly Carlucci, tutti sapessero. Si preferì, dicono, però far cadere un fitto silenzio sulla faccenda a tutela dell’immagine della Notaro, simbolo nazionale della battaglia contro la violenza sulle donne”.