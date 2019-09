E’ di Domenico Gargiulo il cadavere trovato nel bagagliaio di una Ford C Max in via Zuccarini a Scampia. Il corpo era avvolto in un lenzuolo, la testa coperta da un pezzo di stoffa.

L’auto, risultata rubata, era stata parcheggiata a bordo strada. Domenico Gargiulo, 29 anni, conosciuto negli ambienti della criminalità dell’area nord come “sicc ‘e penniell”, era scomparso da alcuni giorni come denunciato dai familiari.

Gargiulo nel 2012 era l’obiettivo dell’agguato che costò la vita all’innocente Lino Romano, ucciso per errore dai sicari in piazza Marinella.

Sul nuovo omicidio, che segue l’agguato ai danni di Gennaro Sorrentino, ammazzato sabato mattina sulla strada provinciale 500 allo svincolo di Scampia, indagano Dda e polizia.