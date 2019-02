Ieri sera durante Il Castello delle Cerimonie Uomini e Donne edition, Andrea Dal Corso ha dimostrato di non essere solo un sosia di Alex Belli, ma di avere anche lo stesso talento che l’attore ha dimostrato in Centovetrine.

Centinaia di utenti ieri sera hanno ironizzato sulla somiglianza tra i due ragazzi e stamani qualcuno ha anche attaccato Alex per come “ha trattato Teresa”: “Non dovevi trattare così Teresa! Non si fa“.

Belli è stato al gioco ed ha risposto: “Forse hai sbagliato persona…”



Alex Belli che viene scambiato per Andrea Dal Corso é la cosa più belle e trash di oggi #lascelta pic.twitter.com/Ddgk2JQgpC — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) 16 febbraio 2019

Ho perso #LaScelta che aspettavo di più tra tutte e anche se sapevo già l’epilogo 50% le sta bene per come ha trattato Antonio, 50% mi disp perché è stata davvero una povera ingenua a cadere nella trappola di Alex Belli, ma che quello stesse fingendo lo sapevano pure i sassi vbb — Francis💫 (@underedrain) 16 febbraio 2019

Alex belli che legge l’ultima pagina del suo copione a centovetrine, scoprendo che non farà più parte della soap. #LaScelta #uominiedonne https://t.co/Z5hSwbZGO6 — Olty (@Olty86) 16 febbraio 2019

pensare che teresa ha preso 2 pali da due andrea diversi , quello di temptation island fidanzato con raffaella e alex belli dei poveri #lascelta pic.twitter.com/t6niWDd3JX —  G.  0+ (@XXjeraxXX) 16 febbraio 2019

Maria ci ha insegnato questa sera di diffidare SEMPRE da tutte quelle persone che assomigliano ad Alex Belli#lascelta #uominiedonne pic.twitter.com/bXhptWhPt2 — Umberto Papa (@umby_papa) 15 febbraio 2019

#uominiedonne #LaScelta ALEX BELLI CON IL PIGIAMA DI SETA CHE LANCIA IL LIBRO. CENTOVETRINE. pic.twitter.com/QpoZCqbS2F — sssʜᴀ(ℯℯ)ʀᴏɴ in sessione 📚. (@moortiiciaa) 15 febbraio 2019