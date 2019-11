Raccoglie della mandragora scambiandola per spinaci e la mangia ma finisce in ospedale in coma. L’anziano viene salvato solo grazie ai medici del reparto di Medicina Interna dell’ospedale ‘Barone Lombardo’ di Canicattì, diretto dal primario Giuseppe Augello. L’anziano, accompagnato dalla moglie, è arrivato al pronto soccorso del ‘Barone Lombardo’ nel corso della notte tra sabato e domenica. Presentava uno stato di agitazione psicomotoria che nel giro di pochi minuti è diventato coma. I medici del pronto soccorso hanno prestato le prime cure e ne hanno disposto il ricovero in Medicina Interna. Qui i medici hanno avuto l’intuizione di diagnosticare l’avvelenamento da mandragora. Impresa davvero difficile, considerato che il paziente non era in grado di riferire cosa fosse successo e mancavano dati anamnestici che indirizzassero la diagnosi.

