“Chi sia passato per una galera non può che avere un’angoscia fisica per l’essere umano, essere vivente, preso e destinato a catene, catenacci e muraglie. Battisti era un ragazzino, sconosciuto ai più anche nei movimenti in quegli anni. Un adolescente forse iperattivo, pieno di vita, presto divenuto ribelle. Insomma, un ‘rivoltoso medio’. L’ho conosciuto a Parigi, negli incroci e frequentazioni fra tutti e tutti di questa micro-società fuggiasca e riparata su una zattera precaria, e anche quanto mai rissosa, ancor prima che diventasse uno scrittore celebre e celebrato in una sorta di melange di elementi autobiografici e fantastici, fantasmatici”. Così all’Adnkronos Oreste Scalzone, co-fondatore di Potere Operaio, che con l’ex leader dei Pac ha condiviso l’esperienza della latitanza a Parigi sotto la protezione della cosiddetta ‘dottrina-Mitterrand’.

