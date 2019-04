di Enzo Bonaiuto



Dopo tre secoli e dopo 15 mesi di restauri curati dai Musei Vaticani, torna a risplendere il marmo della Scala Santa, con i 28 gradini – poi interamente ricoperti da una protezione lignea – che secondo la tradizione cristiana furono saliti da Gesù Cristo nel palazzo pretorio di Gerusalemme, davanti a Ponzio Pilato che poi lo giudicò e sotto la pressione della folla lo condannò a morte per crocifissione. Scalinata che, per volere di Sant’Elena madre dell’imperatore romano Costantino, fu traslata da Gerusalemme a Roma, dove ora è posta al fianco della cattedrale di San Giovanni in Laterano e del palazzo apostolico Lateranense che era la residenza ufficiale del Papa, prima che questa fosse trasferita in Vaticano.

Fonte