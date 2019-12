“16 minuti di applausi? A me hanno detto 18”. Lo ha detto il regista di ‘Tosca’, Davide Livermore, al termine della Prima alla Scala. “Sono stati 18 minuti in cui l’Italia ha celebrato le maestranze, i musicisti, la bellezza che siamo riusciti a produrre, nonostante il 33 per cento dei tagli che è stato fatto 25 anni fa e non è mai stato ripristinato. Lo dico sperando che qualcuno mi possa ascoltare. Questo è il petrolio italiano, la nostra cultura è il nostro tesoro“. “Dobbiamo ricordarcelo- ha sottolineato ancora Livermore – perché è il nostro patrimonio. Con la cultura si mangia e ci mangiano tutti“.

