“E stata una grande emozione, come lo è sempre il 7 dicembre. Avete sentito la partecipazione di tutti e la convinzione di aver affrontato e studiato, e speriamo anche capito da questa versione quanto grande fosse Puccini nel 1900. Torniamo con Puccini a tre anni da ‘Madama Butterfy’’, quindi il percorso pucciniano sta dando grande soddisfazione e sempre di più identità alla tradizione del Teatro alla Scala”. Lo ha detto il maestro Riccardo Chailly al termine della Prima di ‘Tosca’ che ha diretto stasera, dando il via alla stagione scaligera. “Diventa un momento di partecipazione collettiva quando si sente così forte da parte del pubblico – ha aggiunto Chailly – è molto bello poter dare lo spazio alla reazione emozionale, che è l’applauso in questo caso. Siamo tutti molto consapevoli di cosa è il 7 dicembre e l’exposure che abbiamo in Italia e nel mondo”.

