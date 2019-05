“Nessun emendamento proposto dai Comuni e da Anci sulla ricostruzione post sisma in Centro Italia è stato inserito nel decreto Sbloccacantieri, che tra oggi e la giornata di domani sarà licenziato dal Senato. Nonostante qualche misura in favore delle comunità colpite nell’area etnea, questi Comuni non hanno ricevuto l’attenzione che meritano. C’è profonda delusione e fortissima preoccupazione, per questo chiediamo al governo di intervenire per trovare una soluzione condivisa”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta il coordinatore delle Anci regionali, Maurizio Mangialardi e i sindaci di Albano Laziale Nicola Marini, di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci, di Norcia Nicola Alemanno e di Teramo Gianguido D’Alberto.

