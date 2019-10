Un bambino di 10 anni è stato travolto da un cancello e trasferito in elicottero da Savona in codice giallo presso l’Irccs Istituto Gaslini dove è attualmente ricoverato al pronto soccorso per gli accertamenti. La Direzione sanitaria dell’Istituto Gaslini fa sapere che “tutte le indagini al momento eseguite hanno finora dato esito negativo. Il paziente è sempre rimasto vigile e reattivo e non risulta aver riportato fratture né lesioni craniche, al torace e all’addome”. “Resta comunque in stretta osservazione per il politrauma e per il completamento degli accertamenti“, conclude.

