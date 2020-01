Scintille in Casa Savoia dopo la svolta rosa annunciata da Vittorio Emanuele e il figlio Emanuele Filiberto, che hanno designato la 16enne Vittoria come erede al trono sancendo così l’ingresso delle donne nella linea di successione della casa reale. La validità della legge salica è stata subito contestata dal Consiglio di Presidenza della Consulta dei Senatori del Regno, organismo di cui fa parte anche il principe Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta, secondo cui “il trono è ereditario secondo la legge salica” e quest’ultima sarebbe in pratica immodificabile fino alla restaurazione della monarchia.

