“Io non lo farei mai non deve tradursi in tu non lo puoi fare”., ospite di Fabio Fazio nella trasmissione televisiva di Rai1 Che tempo che fa, torna sul tema dei diritti e dell’importanza che deve avere nel dibattito politico.

A parlare della vicenda di dj Fabo assieme a Saviano c’era Valeria Imbrogno, compagna fino alla fine di Fabiano Antoniani e autrice del libro “Prometto di perderti”, racconto testimonianza di una storia d’amore che è diventata una battaglia pubblica in nome della dignità e della libertà di scelta.



“Volevo che la storia di dj Fabo avesse una capillare diffusione – ha detto Saviano, che per il libro ha scritto la prefazione -. La sua storia è la storia di un ragazzo normale ma anche una storia di disperazione, amore e generosità. Dopo quell’incidente terribile non riusciva più a celebrare la vita in un corpo che per lui era diventato una gabbia. A quel punto aveva davanti a lui due possibilità: andare in Svizzera di nascosto, come hanno fatto in tanti, potendoselo permettere oppure farlo e dichiararlo con generosità, come fu per Welby ed Englaro”.

“Ha fatto diventare un gesto la premessa di un diritto – ha continuato Saviano – scegliendo di non scappare e di autodenunciarsi”.

Una battaglia in nome del diritto di scegliere condotta con generosità e tanto più importante per quel diritto a vivere e morire in maniera dignitosa non fosse solo di chi può permettersi economicamente di far valere le proprie volontà all’estero, ma di tutti.

“Il diritto è sempre per chi non se lo può permettere – ha detto Saviano – e la frase ‘io non lo farei maì non deve tradursi in ‘tu non lo puoi fare’. Consentire a chiunque di fare ciò che noi non faremmo mai è un principio di libertà”.

rep “La mia vita bellissima accanto a Fabo”

“Parlare di diritti non è una cosa triste. Il testamento biologico conferma la vita, il volerla vivere fino in fondo nella sua contraddizione e possibilità… la possibilità che sia libera – ha aggiunto -. Non bisogna avere paura di difendere questi temi e bisogna pretendere sempre dalla politica la possibilità di scegliere e difendere la propria libertà”.

Valeria Imbrogno, definendo il suo legame con dj Fabo “la storia d’amore più bella del mondo”, ha ricordato come su quella dolorosa decisione ci fosse stato accordo fin dal primo momento. “E’ stato lui a darmi la forza nei momenti più difficili – ha raccontato – nessun rimpianto, soffriva troppo”.