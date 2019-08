“Addio Nadia. Ti stanno chiamando tutti guerriera in questa triste giornata: lo sei stata nel tuo modo di affrontare la malattia, lo sei stata nel tuo lavoro. Ricordo bene il coraggio che hai avuto di raccontare la storia di un cronista licenziato per volontà di un boss. Nessuno in TV voleva parlarne, tu lo hai fatto. Non lo dimenticherò. ‘Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus'”. Così sul suo profilo Facebook Roberto Saviano ricorda Nadia Toffa, scomparsa oggi all’età di 40 anni. E ricorda l’episodio in cui lo stesso autore di ‘Gomorra’ intervenne a ‘OpenSpace’, il programma spinoff de ‘Le Iene’, ospite della Toffa, per parlare del caso del cronista Enzo Palmesano, anche lui ospite della trasmissione.

