Saviano a fianco di Proactiva Open Arms: "Non permettermo di istituire il reato di solidarietà"

“Non permetteremo mai l’introduzione del reato di solidarietà, chi salva vite sta facendo quello che dovremmo fare tutti noi e quello che è alla base dei nostri valori”. Roberto Saviano, con un video messaggio inviato alla conferenza stampa tenuta oggi pomeriggio a Roma dai leader di Proactiva Open Arms organizzata al Senato dal presidente uscente della commissione diritti umani Luigi Manconi, scende in campo a fianco della Ong indagata dalla procura di Catania.

I volontari, ha aggiunto, “non erano in acque libiche e hanno salvato 281 persone, anche dalla guardia costiera libica. Cosa si doveva fare? Lasciarle annegare? Lasciarli ai proiettili della guardia costiera libica? Lasciare che tornassero nei campi in Libia dove, anche pochi giorni fa, l’Onu ha denunciato stupri e violenze? Sono accusati di solidarietà ma noi non permetteremo mai – ha ribadito – l’introduzione del reato di solidarietà”.

La decisione del gip di Catania sul decreto di sequestro della nave, ferma da sabato al porto di Pozzallo, è attesa per la prossima settimana. Il team di legali della Ong, guidato dall’avvocato Alessandro Gamberini, ha intenzione di chiedere al presidente del gip di Catania di dichiararsi incompetente a decidere per la manifesta infondatezza dell’accusa di associazione per delinquere, che è quella

che ha consentito al procuratore Carmelo Zuccaro di avocare l’inchiesta che avrebbe il suo giudice naturale a Ragusa. “L’unico scopo dei magistrati etnei – ha detto l’avvocato Gamberini – è bloccare l’attività dei soccorsi ma il castello d’accuse è destinato inevitabilmente a cadere”. Quanto al coordinamento dei soccorsi da parte della Libia, l’avvocato ha sottolineato che Tripoli “non ha un vero centro di coordinamento riconosciuto a livello internazionale e, dunque, è illegittimo sostenere che loro lo abbiano e possano coordinare un soccorso”.

Presenti alla conferenza stampa il fondatore della Proactiva Oscar Camps e il capo missione Riccardo Gatti. “Nell’operazione dell’altro giorno – ha detto – non c’e’ stato niente di diverso rispetto le altre, se non che il governo italiano per la prima volta ci ha detto che doveva essere il governo spagnolo a fare la richiesta. Della guardia costiera libica non possiamo fidarci perche’ nel corso del tempo ci ha dato vari problemi: ci ha minacciato, ha sparato colpi in aria e una volta ci ha sequestrato per ore”.

“Siamo molti orgogliosi di essere riusciti a portare tutte le persone vive a Pozzallo senza cadaveri, come invece è accaduto purtroppo in altre occasioni – ha aggiunto Oscar Camps – Le autorità però non hanno reso questa cosa facile. Secondo le norme internazionali la priorità deve essere quella di salvare vite e portare tutte le persone soccorse in un porto sicuro. Ed è quello che abbiamo fatto anche se ci hanno accusato di molte cose e molte altre sono state dette con l’obiettivo di generare un conflitto”.

Solidarietà alla Proactiva è stata espressa da Medici senza frontiere e Sos Mediterranee che hanno chiesto l’intervento di Europa e Italia anche in considerazione del fatto che, dopo il sequestro di Iuventa a Trapani e Open Arms a Pozzallo, ad operare nel Mediterraneo è rimasta solo una nave umanitaria: la Aquarius.

Una interrogazione parlamentare sul caso è stata preannunciata dal segretario di Radicali Italiani Riccardo Magi. “Il caso della nave della Ong Open Arms solleva questioni molto gravi, che hanno a che fare con il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, e sulle quali è urgente che il governo italiano faccia chiarezza. Non è chiaro in base a quali convenzioni internazionali la guardia costiera italiana, che aveva allertato la nave di Open Arms perché corresse in soccorso di decine di persone tra cui donne e bambini, abbia poi ceduto alla guardia costiera libica la guida dell’intervento che si stava svolgendo in acque internazionali. È noto che nel Mediterraneo non è stata riconosciuta nessuna zona Sar libica”.