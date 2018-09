'Save Asia', spunta petizione

Asia Argento (Fotogramma)

“#SaveAsia“. E ancora “#SalviamoAsia”. Con due semplici parole i fan di Asia Argento insorgono sul web per difendere la loro paladina, esclusa dai live di ‘X Factor’ in seguito alle accuse di molestie sessuali mosse contro di lei dal giovane attore Jimmy Bennett. Gli utenti della rete, dopo aver visto l’attrice e regista italiana all’opera nel ruolo di giudice nelle puntate registrate delle audizioni attualmente in onda, hanno lanciato una petizione sul portale ‘Change.org’ per chiedere a Sky Italia di “rivedere” le sue “recenti prese di posizione”.

“Vorremmo provare a fare un discorso costruttivo mettendo da parte ogni italico moralismo e gossip pruriginoso”, anticipano gli autori della raccolta firme, che nel giro di una settimana ha già collezionato oltre 1.400 sostenitori. “Al momento non esistono né indagini aperte né pende alcuna condanna – non a Roma, non a New York, non a Los Angeles – nei confronti di Asia Argento – sottolineano – La questione è al contrario molto spinosa, molto cavillosa, molto complessa, rispetto alla quale noi telespettatori comuni vogliamo sospendere e rinviare il giudizio – ché semplicemente non ci compete, e non ci deve competere”.

“Eppure il web, nei giorni del massacro, aveva già emesso il suo impietoso verdetto”, lamentano, sostenendo che “Sky Italia ha deciso di assecondare la voce del popolo: Asia Argento è stata epurata in quattro e quattr’otto e nascosta sotto il tappetto – come se si trattasse di un criminale di Guerra, colpevole certa, lettera scarlatta a vita”. Poi però, all’indomani dalla messa in onda della prima puntata di X Factor 12, “qualcosa sembra essere cambiato – osservano i firmatari della petizione -. Il coro in difesa di Asia Argento sembra oggi levarsi plenario e assoluto. Il popolo si è espresso unanime: “vogliamo che Asia Argento resti!”.

Da qui la decisione di lanciare la raccolta firme: “Alla luce dell’onda di entusiasmo e di questa nuova stima professionale nei confronti della violentemente calunniata Argento, anche e soprattutto proveniente dai detrattori della prima ora, chiediamo a gran voce che Sky Italia, in particolar modo nella persona del Direttore delle Produzioni Originali di Sky, Nils Hartmann, possa considerare di rivedere le recenti prese di posizione dell’azienda che rappresenta”.

“Sarebbe una bella occasione per Sky Italia di riaffermare la propria identità di network giovane, libero, indipendente e sperimentale – sostengono ancora gli autori di ‘#SaveAsia’, invitando quindi gli autori del talent a mantenere l’attrice italiana nel ruolo di giudice. “Chiediamo che Asia Argento possa rimanere al banco di X Factor – concludono – portando la sua squadra ai live di prossima registrazione, continuando il suo percorso e condividendo con il pubblico di Sky tutta la sua empatia, onestà, dolcezza, carisma, unicità, competenze, coraggio, talento”.