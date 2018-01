Saurik ha annunciato che sta lavorando con un noto sviluppatore per rilasciare il jailbreak di iOS 11-11.1.2 con Cydia e relativo Substrate funzionanti.

In un post pubblicato su Reddit, Saurik fa sapere che sta lavorando per mettere insieme tutte le parti necessarie per sfruttare un exploit di iOS 11 e rilasciare un jailbreak con Cydia e Cydia Substrate funzionanti. Il lavoro è stato effettuato insieme ad un noto sviluppatore, la cui identità sarà rivelata dopo il rilascio del tool.

Questo nuovo strumento è molto più pulito e stabile di tutti quelli rilasciati in passato, ma Saurik non ha comunicato una data di rilascio ufficiale.

Ricordiamo che esiste già un altra procedura per effettuare il jailbreak su iOS 11 (qui la nostra guida).