REGGIO EMILIA – E’ stato il Sassuolo a inaugurare la fase 2 del calcio italiano. Dopo il definitivo via libera ottenuto ieri dal Viminale, il club neroverde ha riaperto per primo il proprio centro sportivo per consentire ai giocatori di allenarsi individualmente. Divisi in gruppi per fasce orarie, i ragazzi di De Zerbi hanno corso ed eseguito esercizi di mantenimento ben distanziati gli uni dagli altri, scendendo sui tre campi in erba del Mapei Center, quartier generale della squadra emiliana, al massimo in due per volta.



Sassuolo primo club a tornare ad allenarsi, sedute individuali per i giocatori

Il tutto in attesa di sapere se dal 18 maggio potranno ricominciare anche gli allenamenti collettivi in base al protocollo medico scientifico del quale si discuterà nei prossimi giorni. Djuricic, Rogerio e Magnani sono stati i primi ad entrare nel centro sportivo, nel quale erano presenti oltre a loro solo l’addetto alla sicurezza, un fisioterapista e un dottore che ne ha seguito l’allenamento. I giocatori sono arrivati già cambiati e sono tornati a casa per farsi la doccia.

Fase 2, il Sassuolo è la prima squadra a riprendere gli allenamenti: i calciatori corrono da soli in campo in riproduzione….

Carnevali: “Serve buon senso per tenere in piedi l’azienda calcio”

“Ci vuole buon senso e professionalità da parte di chi deve decidere. Si tratta di tenere in piedi l’azienda calcio, altrimenti si rischia grosso. Dobbiamo pensare a tutto il sistema – ha dichiarato il direttore generale Giovanni Carnevali a ‘Sky’ – Oggi abbiamo fatto un passo importante, grazie al buon senso dei governatori che ci hanno permesso di ripartire, con tutte le precauzioni del caso. Ci auguriamo che i contagi diminuiscano e si perdano sempre meno vite umane, poi si vedrà”.







Fonte