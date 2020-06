REGGIO EMILIA – Sassuolo fa sempre più rima con spettacolo. La squadra di De Zerbi non si smentisce e, dopo il pirotecnico pari di San Siro, ottiene un altro 3-3 in rimonta contro il Verona. Succede tutto nella ripresa, a seguito di una prima metà di gara a dir poco soporifera. L’Hellas in doppio vantaggio fino a 13 minuti dal 90′ viene chiuso all’angolo dai neroverdi che collezionano una sequela impressionante di palle gol e, nonostante un Silvestri a tratti invalicabile, trovano in extremis il meritato pareggio.

Più turnover nel Sassuolo

De Zerbi ricorre a un massiccio turnover e rispetto al match con l’Inter cambia la formazione per sette undicesimi, confermando soltanto Consigli, Muldur, Berardi e Caputo. Quattro, invece, i volti nuovi nel Verona dopo il ko interno con il Napoli. Sulla destra, al posto dello squalificato Faraoni, spazio ad Adjapong.





Portieri mai impegnati nel primo tempo

Il primo tempo è abulico e non produce occasioni, a parte il salvataggio di Magnani che al 5′ impedisce a Stepinski il comodo appoggio in rete dopo la percussione di Lazovic sulla sinistra. Il copione vede il Sassuolo in maggiore controllo del possesso palla e il Verona difendersi senza sbavature. I due portieri sono semplici spettatori e lo 0-0 sul quale le squadre tornano negli spogliatoi rispecchia al meglio i valori espressi sul terreno di gioco.

Botta e risposta in avvio di ripresa

La ripresa ripaga con gli interessi l’attesa di quanti confidavano nel bel calcio marchio di fabbrica di entrambi i tecnici. L’avvio del Sassuolo è arrembante, ma a passare è l’Hellas al 51′ con una perla all’incrocio di Lazovic. La risposta degli emiliani non si fa attendere e, appena due minuti più tardi, il neo entrato Boga sfrutta al meglio la sponda di Defrel per ristabilire la parità.

Pessina cala il tris dell’Hellas

Il botta e risposta di avvio secondo tempo fa saltare gli schemi e il Verona approfitta dell’eccessiva fragilità difensiva palesata in varie circostanze dal Sassuolo. Al 57′ Lazovic pennella con l’esterno un cross che Stepinski, inspiegabilmente solo sul palo opposto, deve solo appoggiare in porta di petto. Al 68′, invece, Pessina approfitta di un pasticcio in disimpegno di Peluso per infilare Consigli con il 3-1.

Boga riapre i giochi

Chi pensa che sulla sfida siano destinati a scorrere i titoli di coda non ha fatto i conti con la fase offensiva di un Sassuolo arrembante e per niente intenzionato ad alzare bandiera bianca. Gli uomini di De Zerbi, rianimati dal 2-3 del solito Boga, caricano a testa bassa. Le iniziative neroverdi sbattono puntualmente su Silvestri, che ingaggia un personale duello soprattutto con Berardi.

Rogerio pareggia al 97′

Al termine dei sette minuti di recupero, però, gli sforzi del Sassuolo vengono premiati, quando Rogerio disegna una traiettoria da fuori area che bacia il palo e si infila in rete facendo esplodere la festa emiliana. Il Verona mastica amaro per l’occasione persa di rimanere in scia del Milan: il settimo posto e il sogno europeo si allontanano.



Sassuolo-Verona 3-3 (0-0)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Magnani (31′ st Chiriches), Peluso, Kyriakopoulos (1′ st Rogerio); Bourabia (37′ st Obiang), Locatelli; Berardi, Defrel (28′ st Traoré), Haraslin (1′ st Boga); Caputo. All. De Zerbi.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla (1′ st Empereur); Adjapong, Amrabat, Veloso (23′ st Badu), Lazovic; Pessina, Zaccagni (46′ st Verre); Stepinski (15′ st Pazzini). All. Juric.

Arbitro: Giua di Olbia.

Reti: 6’st Lazovic, 8’st Boga, 12’st Stepinski, 23’st Pessina, 32’st Boga, 52’st Rogerio.

Note: serata gradevole, terreno perfetto, ammoniti Magnani, Bourabia, Kumbulla, Stepinski. Angoli 4-6. Recupero 2’pt e 7’st.







Fonte