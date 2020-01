Il Sassuolo parte forte, ma…

Alzi la mano. Sì, alzi la mano chi – dopo un’ora di gioco – avrebbe scommesso anche un centesimo di euro sul successo del Sassuolo. Ma il calcio è quella cosa un po’ così, come certi improvvisi cambi di tempo che increspano e mandano su tutte le furie anche il mare più piatto possibile. Tutto pareva segnato, come dicevano i precedenti. E cioè: Toro bestia nera degli emiliani, e di De Zerbi. Aggravante del caso: la situazione in campionato, la lunga astinenza neroverde, la striscia positiva di vittorie, di gol e di tenuta difensiva dei piemontesi. E invece…

Il Sassuolo parte col piede giusto, molto determinato nei primi minuti quando sfiora il gol con Boga, dopo un tiro dal limite deviato di poco fuori da Djidji. Boga è un po’ il simbolo del gennaio neroverde, club pieno di giovani talenti, dunque antenne drittissime sul mercato: in entrata e in uscita. Il Torino di Mazzarri ha nella sua capacità di mettere panni umili e lavorare la sua qualità maggiore. La manovra non è complessa ma lineare e bada al sodo. Il sodo lo dà Belotti che è il senso di tutto, con le sue giocate essenziali, potenti. Ma l’uomo copertina nel primo tempo è un leader silenzioso e poco appariscente, Lukic: il serbo nel silenzio si è ritagliato un posto da inamovibile titolare, fatto di distanze perfette tra i reparti, palle recuperate, ottima predisposizione al dialogo senza perdere tempi di gioco e persino inserimenti profondi. La qualità dell’invisibilità di Lukic consente poi a Verdi di fare il rifinitore e dirigere con personalità l’attacco. Un’autorevolezza che viene dalla distensione e che, col passare dei minuti mette nei pensieri il Sassuolo.

Carambola: segna Rincon

Sassuolo colpito al cuore dopo 20′ da una manovra che, dice Rincon, è provata in allenamento. Angolo di Verdi battuto al limite per la fiondata di destro del venezuelano, che va incontro al pallone. Il tiro di Rincon ha una serie interminabile di tocchi che di fatto mettono fuori causa i difensori. Spieghiamo: Obiang tocca e mette fuori tempo Consigli che a sua volta devia e toglie dalla disponibilità di Locatelli la sfera che colpisce l’ex milanista e si infila in porta. Il Sassuolo è stordito, la sua manovra non è fluida e bella come in altre occasioni, eppure in due occasioni potrebbe pareggiare. Berardi si addormenta davanti a Sirigu, su assist di Locatelli e la sua girata ravvicinata trova Djidji pronto a respingere; e soprattutto Caputo ha sul destro la palla ideale, dopo un rimpallo che lo libera davanti al portiere. Sirigu conferma la sua predisposizione a parate extra e mantiene ancora imbattuta la sua porta.

Ancora tanto Toro

Ma il Toro è cinico: angolo con cross al bacio di Verdi, sulla testa di Izzo. Esulta per il gol del 2-0 la frangia di tifo ospite e invece no: questione di centimetri, la palla esce e rientra prima dell’incornata vincente. Non basta. Proprio allo scadere, Verdi macchia una prima parte d’autore con un grossolano errore su assist al bacio di Belotti. L’ex Bologna e Napoli prova la mezza rovesciata acrobatica, ciccando clamorosamente il pallone del raddoppio. Non ci sono cambi dopo la prima parte, il Toro ricomincia da dove aveva finito la ripresa ma il suo centrocampo cala, Lukic e Rincon non si ripetono; De Zerbi prova a dare fiducia ai suoi bravi ragazzi.

Calo granata, dentro Laxalt

Se ne accorge Mazzarri, ha capito. Dentro Laxalt, da mezzala, fuori Verdi, da rifinitore. Bisogna alzare la diga. E in effetti il Sassuolo spinge ma non trova guizzi negli ultimi metri. Caputo è un fantasma, inghiottito dai centrali ospiti; Traorè un puntino nella cartina del match. Il genio neroverde dorme sonni tranquilli dentro la lanterna magica.

Il genio lo sveglia Boga

Ma ecco, allo scoccare dell’ora che Boga si trasforma in Aladino, eccolo il genio. L’ala riceve largo a sinistra, si accentra, un tunnel per avere spazio e poi un tiro a giro, una fiondata dal nulla, che muore sotto l’incrocio dove Sirigu non può arrivare. Uno a uno.

Furia neroverde

Eccolo il Sassuolo delle meraviglie, il gol ha l’effetto di rilasciare le briglie di una squadra troppo contratta. Tira Locatelli dal limite, Sirigu si distende e ribatte. Ecco Kyriakopoulos a scatenarsi sull’out sinistro e Traorè, sotto misura a mancare la deviazione vincente. Il Toro non riparte più. Minuto 73: Boga punta ancora il suo avversario sulla sinistra, va sul fondo, mette un pallone teso e basso, a rientrare, difesa granata un po’ mal messa e punita dal figliol prodigo di De Zerbi, Berardi, che sotto gli occhi del ct azzurro Mancini infila il gol del sorpasso.

Millico, che traversa!

Anche Mazzarri ha una carta da giocare. Si chiama Millico, un classe 2000 che ha tanta qualità (ancora un po’ grezza, ancora un po’ individualista, beata gioventù) e tanta voglia. E’ suo il guizzo che varrebbe il 2-2, forse un risultato più giusto nell’economia del match. Ma la sua invenzione, uno splendido tiro a giro dal vertice alto dell’area di rigore, muore sulla parte alta dell’incrocio dei pali. A Consigli battuto. Boccata di ossigeno per il Sassuolo, per una volta possibile oltre che bello. Il Toro faccia un sano esame di coscienza sulle occasioni perdute.

SASSUOLO: (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (91′ Muldur), Traore (69′ Djuricic), Boga; Caputo (88′ Magnanelli). All.De Zerbi.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (76′ Millico); De Silvestri, Lukic, Rincon (79′ Meitè ), Aina ; Verdi (53′ Laxalt), Berenguer; Belotti. All. Mazzarri.

ARBITRO: Massa di Imperia.

RETI: 20′ pt autogol Locatelli, 16′ st Boga, 28′ st Berardi.

NOTE: Ammoniti: Djidji, Kyriakopoulos, Verdi, Rincon, Toljan, Aina. Angoli: 13-6. Recupero: 0′ e 4′.