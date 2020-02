REGGIO EMILIA – Una brutta Roma, lontanissima parente della bella squadra ammirata nel derby, perde malamente per la prima volta nella sua storia in casa del Sassuolo e compie un pericoloso passo falso nella corsa al 4° posto. Una vittoria meritatissima da parte degli uomini di De Zerbi che hanno fatto la differenza soprattutto nel primo tempo, giocato a grandissimo livello e ad alti ritmi. La Roma è mancata mentalmente. Si è improvvisamente spenta dopo aver subito l’1-0 e quando ha riattaccato la spina, in avvio di ripresa, non è più riuscita nell’intento di riprendere gli avversari, bravi a chiudere definitivamente i conti nel finale con una perla di Boga.

Fonseca esclude ancora Kolarov

Fonseca per l’occasione è andato sul sicuro confermando la stessa squadra del derby. Per cui ha escluso di nuovo Kolarov e ha lasciato in panchina il colpo di mercato, Carles Perez, appena arrivato da Barcellona. Sul fronte opposto De Zerbi ha deciso di rimpiazzare lo squalificato Peluso con Ferrari e sulla trequarti ha preferito Djuricic a Traoré.

Caputo, doppietta in 9′

La Roma è partita bene, arrivando per tre volte al tiro da fuori nei primi 6′, anche se senza pericolosità. Il Sassuolo, marpione, ha controllato e alla prima ripartenza (7′) ha morso come un serpente a sonagli: Djuricic ha lanciato sul filo del fuorigioco Caputo che ha mandato in terra con una finta Mancini e ha battuto Pau Lopez con un preciso destro in diagonale da sinistra. La Roma è andata in bambola e, dopo essere stata graziata da Boga e Ferrari, smarcati davanti alla porta due colpi di tacco di Locatelli su altrettanti angoli, ha inevitabilmente incassato il 2-0 (16′): Berardi ha lanciato in area sulla destra Toljan che, sull’uscita di Pau Lopez, ha girato di prima il pallone in mezzo per l’accorrente Caputo che ha comodamente insaccato in rete.



Djuricic cala il tris



La Roma ha avuto un unico sussulto, impegnando Consigli con un destro al volo di Smalling su corner di Pellegrini. Alla prima nuova verticalizzazione (26′), però, si è fatta ancora infilare: Berardi stavolta ha lanciato Djuricic che, approfittando di una mancata salita della retroguardia ospite, ha comodamente infilato Lopez con un destro rasoterra.

Dzeko, amaro 100° gol in giallorosso

I giallorossi hanno avuto bisogno dell’intervallo per riprendersi. Fonseca ha tolto il già ammonito Santon inserendo Peres e la Roma ha iniziato a spingere con continuità schiacciando gli avversari nella loro metà campo. E al 54′ è riuscita ad accorciare le distanze con Dzeko che, subito dopo aver colpito un palo, si è rifatto con gli interessi girando di testa in rete un cross dalla sinistra di Pellegrini. Per il bosniaco un modo amaro per festeggiare il 100° gol in maglia giallorossa.

Espulso Pellegrini, Veretout su rigore fa 3-2

La Roma ha insistito ma non è riuscita a segnare subito il 3-2, complice un grande intervento di Consigli su un destro in girata di Cristante. Il Sassuolo ha stretto i denti e alla prima buona ripartenza ha fallito il 4-1 con Caputo che ha clamorosamente lisciato un pallone da due passi a tu per tu con Lopez su un centro di Toljan. La Roma, malgrado l’innesto di Carles Perez, si è innervosita, è rimasta in 10 per l’espulsione, per somma di ammonizioni, di Pellegrini, ma al 71′ ha trovato comunque l’episodio per rientrare in partita grazie a un tocco largo col braccio di Boga su cross di Peres. Rigore evidente che Veretout ha trasformato con freddezza.

Perla di Boga, poker del Sassuolo



Neppure il tempo di riorganizzarsi per l’assalto finale che il Sassuolo ha immediatamente ristabilito le distanze con Boga che, lanciato sulla sinistra, è rientrato sul destro in area, ha saltato Mancini e ha infilato il pallone sotto l’incrocio alla sinistra di Lopez. La partita, di fatto, è finita qui anche se nel finale c’è stato modo per vedere prima l’ex Defrel, appena entrato, sfiorare il 5-2 e poi Mancini e Dzeko non trovare lo specchio per il possibile 4-3. La Roma quindi torna a casa con la coda tra le gambe, obbligata a porsi non pochi interrogativi per una prova ingiustificabile. Per il Sassuolo tre punti d’oro che, probabilmente, lo tolgono del tutto dalla lotta per non retrocedere.

SASSUOLO-ROMA 4-2 (3-0)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (43′ s.t. Magnani), Djuricic, Boga (37′ s.t. Magnanelli); Caputo (30′ s.t. Defrel) (56 Pegolo, 63 Turati, 2 Marlon, 6 Rogerio, 17 Muldur, 18 Raspadori, 23 Traorè, 35 Piccinini, 68 Bourabia). All. De Zerbi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (1′ s.t. Bruno Peres), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout (36′ st. Villar), Cristante; Under (20′ s.t. Perez), Pellegrini, Kluivert; Dzeko. (63 Fuzato, 83 Mirante, 8 Perotti, 11 Kolarov, 15 Cetin, 19 Kalinic, 20 Fazio, 27 Pastore, 41 Ibanez) All. Fonseca.

Arbitro: Pairetto di Nichelino 5.

Reti: nel p.t. Caputo al 7′ e al 16′, Djuricic al 26′. Nel s.t. Dzeko al 10′, Veretout su rigore al 28′ , Boga al 29′.

Espulso: Pellegrini al 24′ s.t. per doppia ammonizione.

Ammoniti: Cristante, Santon, Obiang, Pellegrini, Kluivert, Spinazzola per gioco scorretto, Mancini per proteste.

Angoli: 11 a 5 per la Roma.

Recupero: 1′ p.t., 4′ s.t.

Spettatori: 6.000 paganti, incasso 141.950, 7.411 abbonati, quota 78.141.







