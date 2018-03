Sassuolo, Iachini: "Produciamo tanto, è ora di concretizzare"

Giuseppe Iachini (ansa)

SASSUOLO – Contro una parte del suo passato, ma per Giuseppe Iachini conta soltanto il presente. Col Sassuolo atteso dalla trasferta di Udine, contro una squadra che tra le mura amiche ha fatto bene ma che arriva da quattro sconfitte consecutive, nella quale i neroverdi dovranno assolutamente conquistare punti pesanti in chiave salvezza. “Quella di domani è una partita difficile, da affrontare con lo spirito giusto, abbiamo un mini torneo di undici partite, diciamo così, dove dobbiamo cercare di portare a casa il risultato con delle prestazioni convincenti. Dobbiamo lavorare sulle nostre idee, insistere”.

Ma soprattutto provare a dare uno strappo ad una classifica, che anche complice il pareggio di domenica scorsa in casa con la Spal, giornata dopo giornata st assumendo contorni sempre più negativi. “Purtroppo nonostante le tante occasioni create non siamo riusciti a portare a casa l’intera posta in palio. E credo sia stato davvero un peccato: ma ribadisco il concetto, dobbiamo continuare a percorrere questa strada. Le statistiche ci dicono che siamo la nona squadra a livello di produzione, evidentemente se siamo nei bassifondi della classifica occorre migliorare la fase di concretizzazione”. Iniziando anche a fare centro con maggiore continuità dal dischetto. Sui 9 rigori conquistati, ben sei sono stati falliti. “Babacar ha calciato il primo dei due, ma non se l’è sentito di calciare anche il secondo. Potevano farlo Acerbi e Politano, ma Francesco era era uscito dal campo per un taglio per cui poi ha dovuto mettere dei punti, e quindi ha calciato Politano”.