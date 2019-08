De Zerbi

“Abbiamo le idee chiare”

– Roberto, tecnico del Sassuolo, è pronto per l’esordio stagionale in A dei suoi alla vigilia del match in trasferta contro il Torino. L’allenatore non si tira indietro e, anzi, rilancia, convinto di poter fare meglio, assieme alla sua squadra, rispetto all’anno scorso quando, dopo un’ottima partenza, la squadra si è un po’ persa.

“Partiamo da una solida base di giocatori, in più abbiamo messo dentro qualche buon calciatore – ha detto De Zerbi in conferenza stampa -. Qualcuno partirà titolare da subito, vuoi per scelta, vuoi per necessità, visto che abbiamo alcuni infortunati, tipo Magnanelli e Duncan. Voglio vedere la stessa umiltà e lo stesso entusiasmo dello scorso anno. Non possiamo competere con tutti alla pari ma abbiamo diversi giocatori di qualità, abbiamo le idee chiare. C’è una buona organizzazione, dobbiamo mettere a punto diverse cose ma la voglia di andare oltre quello che dice la carte non manca di certo”, ha spiegato ancora il tecnico del club neroverde.

“Rispettare il Torino, Mazzarri bravo e furbo”

“Dobbiamo rispettare l’avversario. Ha iniziato prima di noi, ha già partite nelle gambe – dice ancora De Zerbi parlando del Torino -. E’ forte tecnicamente e fisicamente e può ambire a un posto in Champions League. Dobbiamo rispettarli, giocheremo con la difesa a quattro. Bisogna fare quello in cui si crede, cercando di farlo bene. Non esistono soluzioni uniche e vincenti. Il giudizio degli altri lo ascolto, cambio, modifico qualche cosa ma non stravolgo il mio pensiero e la mia idea”, ha puntualizzato De Zerbi. “Mazzarri è uno dei migliori in Italia: ha esperienza, è furbo, bravo e intelligente. Il pubblico è importante ma non è determinante. Come abbiamo già dimostrato lo scorso anno, giocheremo con le nostre idee anche fuori casa. Vorrei vedere un po’ di tifo anche in trasferta. Ci farebbe piacere”, ha concluso il tecnico del Sassuolo.