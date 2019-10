“Campionato mai così equilibrato”

– “Credo molto in questa squadra, nonostante l’avvio di stagione non tanto esaltante. Sono state due settimane particolari. Una per quello che è successo al nostro patron, che ci è molto dispiaciuto. Poi, dopo la sosta delle Nazionali, siamo tornati a lavorare in gruppo ma ci sono state diverse defezioni”. Sono le parole del tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, alla vigilia del match casalingo contro l’Inter, in programma domani alle 12.30.

“Abbiamo voglia di rifarci, dopo le ultime due sconfitte – ha detto De Zerbi -. L’Inter è una squadra forte: lo ha dimostrato con la Juventus e con il Barcellona. Questo campionato è molto equilibrato ed è diverso da tutti gli altri. Non ci sono partite facili: lo dimostrano le squadre salite dalla Serie B, che lottano e rubano punti contro tutte le altre formazioni. E’ chiaro: un conto è l’Inter e un conto è incontrare altre squadre, ma noi dobbiamo stare sempre attenti nel preparare le varie sfide”, ha spiegato l’allenatore dei neroverdi.

“Sappiamo il nostro valore”

“Il rispetto dell’avversario è intatto: sappiamo della loro forza. Non penso che avremo pressioni particolari. La pressione la devi avere sempre, sia dopo le vittorie che dopo le sconfitte. Abbiamo cambiato tanto quest’anno: sappiamo il nostro valore. Il percorso per trovare la quadra finale non è facile e non è immediato ma sappiamo che la squadra è forte e può recitare un ruolo importante in questo campionato. Quale ruolo avremo lo capiremo strada facendo. Non ho dubbi sulla nostra forza e il mio pensiero non si sposta in base a uno, due o tre risultati negativi. Quello che mi ‘sposta’ è l’alternanza delle prestazioni: in alcune gare abbiamo fatto molto bene, in altre non ci siamo salvati sotto alcun aspetto”, ha aggiunto De Zerbi.

“Tante assenze, ma la squadra è forte”

“L’Inter? Mi aspetto una squadra convinta di fare risultato ma anche noi, pur essendo inferiori a loro, dobbiamo dare il cento per cento per provare a vincere, senza farci condizionare e con un buon approccio”, ha proseguito il tecnico del Sassuolo. “Mancheranno Pegolo, Ferrari, Chiriches, Mazzitelli, Bourabia ma la squadra è forte, al di là delle assenze. La rosa è in grado di sopperire alle varie defezioni. Preferisco far scelte a organico completo, certo, ma dobbiamo guardare avanti. Nel reparto difensivo abbiamo qualche problema: le assenze di Ferrari e Chiriches si sommano a quella di Rogerio”, ha concluso De Zerbi.