“Possiamo dare continuità ai nostri risultati”

– “Dobbiamo cercare di non sbagliare e fare una partita di coraggio e attenzione”. Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, indica ai suoi la via per provare a fare risultato domani contro la Roma nell’anticipo serale della ventiduesima giornata di Serie A in programma al Mapei Stadium.

“La Roma è una squadra forte, che gioca un calcio particolare. Dobbiamo essere attenti, cercare di fare anche noi la partita ma non sbagliando cose semplici: all’andata abbiamo fatto bene ma abbiamo sbagliato alcune situazioni e le abbiamo pagate in maniera pesante”, ha detto De Zerbi. Sulle somiglianze fra lui e Fonseca, il tecnico neroverde non si sbilancia ma riconosce al collega il tentativo di mettere in campo una squadra che “ha voglia di fare la partita, la capacità di variare le posizioni in campo di tutti i giocatori, fare sempre superiorità da dietro e non stancarsi quando hanno la palla fra i piedi. Non sono golosi di andare ad attaccare la profondità ma aspettano il momento giusto per farlo”. Quella di domani è una gara che “ci dà l’opportunità di dare continuità ai nostri risultati, e se ci riuscissimo contro una big avrebbe ancora più valore, significherebbe che stiamo migliorando”.

“Secondo tempo Marassi una prestazione esemplare”

De Zerbi pensa ancora alla prestazione di Marassi, dove il Sassuolo ha raccolto un pari contro la Sampdoria pur giocando in dieci per quasi tutta la gara. “Nelle situazioni di emergenza siamo sempre riusciti a tirare fuori quel qualcosa in più, ma dobbiamo ora farlo anche quando le cose sono meno difficili – ha spiegato il tecnico bresciano – Il secondo tempo di Genova è una delle cose che ricorderò con piacere del mio Sassuolo, così solidi e partecipativi lo siamo stati poche volte, è una partita da tenere molto ben presente”. Recuperati per domani Ferrari e Defrel, con l’attaccante che andrà in panchina e potrebbe essere impiegato a gara in corso “se sarà necessario”, De Zerbi saluta Duncan, ceduto alla Fiorentina: “Probabilmente era la sua volontà di andare ma noi possiamo essere contenti, se è stato richiesto significa che qualcosa di buono è stato fatto”, ha concluso.