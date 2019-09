“Non dobbiamo più avere l’atteggiamento mostrato a Parma”

– “Contro l’Atalanta dovremo fare una gara di grande intensità senza snaturarci”. Roberto De Zerbi è pronto alla sfida contro i nerazzurri di Gasperini anche se sa che il compito che spetta al Sassuolo è durissimo: “L’Atalanta è da anni una delle squadre più difficili da affrontare. Loro hanno una mentalità chiara e consolidata, spingono sempre al massimo, senza mezze misure. Non credo che domani penseranno alla gara di Champions di martedì. Il 2-6 dell’anno scorso? E’ venuto in maniera particolare, era la terza partita in sette giorni, come quest’anno e affrontare una delle squadre più fisiche del campionato in questo modo non è il massimo. Sia noi che loro cerchiamo sempre di fare la partita, di avere un’identità chiara. Speriamo di riuscirci a ripetere le due gare interne con Samp e Spal”.

La beffa di Parma, con l’autorete di Bourabia in pieno recupero, è ancora una ferita aperta per il tecnico neroverde. “Siamo andati al Tardini per fare la gara – spiega -. Il Parma voleva non farla e noi purtroppo in campo ci siamo adattati a loro. Finché ci sono io però non si va a Parma ad aspettare e speculare sull’episodio, quantomeno in partenza, poi se l’avversario ci schiaccia allora ci si adatta, ma mercoledì non è successo e per questo dico che abbiamo sbagliato l’atteggiamento”. Chiusura sulle scelte di formazione. “A Parma ho tenuto fuori Duncan perché veniva da 40 giorni di infortunio. E’ stata una scelta obbligata, non tecnica, Alfred ha spesso problemi muscolari, non volevo rischiarlo. Stesso discorso per Peluso o Defrel, che domani posso valutare di riproporre dal 1′”.