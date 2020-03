Si fa male Berardi

– Si chiude con la vittoria del Sassuolo sul Brescia la giornata dei recuperi di Serie A, la numero 26, giocata a porte chiuse causa l’emergenza coronavirus. In attesa di sapere domani se il campionato proseguirà o meno, il match del Mapei Stadium ha visto i neroverdi sbloccare il risultato sul finale del primo tempo grazie a Caputo, che poi si ripete nella ripresa. Di Boga il tris. Bel messaggio nel numero 9 emiliano dopo la prima rete: “Andrà tutto bene. Restate a casa”

4-2-3-1 per De Zerbi che schiera Caputo punta unica con Berardi, Djuricic e Boga poco dietro. Bourabia e Locatelli in mezzo al campo, Toljan e Rogerio esterni bassi con Romagna e Ferrari al centro della difesa. Diego Lopez risponde col 4-3-2-1 con Zmrhal e Ayé a supporto di Balotelli in attacco; Bisoli, Dessena e Bjarnason a centrocampo, Sabelli e Martella esterni bassi e Papelli e Chancellor a difesa di Joronen. Dopo 5′ Bisoli si presenta in area neroverde ma non trova il tempo di colpire. Dopo un tiro di Djuricic neutralizzato da Joronen, Bisoli impegna Consigli, mentre Berardi ci prova col sinistro a giro ma calcia alto. Poco prima della mezz’ora, il capitano degli emiliani ha un infortunio muscolare e lascia il posto a Defrel.

Caputo sul finale

Al minuto 35′ prova ad accendersi Balotelli ma il suo bel destro dal limite viene salvato in tuffo da Consigli. E’ angolo: si batte, palla ancora a Balotelli che la gira ma l’estremo difensore dei padroni di casa dice ancora una volta di no. Al 40′ ancora Brescia: sfera in area, Zmrhal colpisce di testa e Consigli salva, quindi Rogerio mura Ayé. I lombardi attaccano, ma chi segna è il Sassuolo al 45′: Chancellor sbaglia, Defrel finta il tiro e serve Caputo che insacca col sinistro e poi mostra alla telecamera un foglio con la scritta “Andrà tutto bene, restate a casa”, riferimento all’emergenza coronavirus.

Ancora Caputo e poi Boga

Il secondo tempo è praticamente un monologo neroverde col Brescia che non riesce più a costruire nulla di buono in avanti. Al 49′, dopo un corner, Ferrari di testa prende la traversa. Poco dopo gran punizione di Locatelli, ma Joronen vola a salvare. Unica nota stonata per De Zerbi sono gli infortuni: si fa male anche Toljan e al suo posto entra Muldur. Successivamente toccherà a Romagna: ginocchio ko e dentro Marlon. Di fatto, la gara si chiude al 61′: lancio di Bourabia e gran sinistro al volo di Caputo da dentro l’area per il 2-0. Al 69′ Boga prende il palo, mentre fa centro al 74′: l’ivoriano attacca a sinistra, sposta la palla sul destro una volta in area, e con un preciso tiro a giro sul secondo palo firma il 3-0 finale.

Sassuolo-Brescia 3-0 (1-0)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (10’st Muldur), Romagna (26’st Marlon), Ferrari, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi (31’pt Defrel), Djuricic, Boga; Caputo. In panchina: Pegolo, Peluso, Obiang, Raspadori, Chiriches, Haraslin, Magnani, Ghion, Kyriakopoulos. Allenatore: De Zerbi

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Martella; Bisoli (21’st Skrabb), Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli (31’st Donnarumma), Ayé (12’st Torregrossa). In panchina: Andrenacci, Gastaldello, Ndoj, Mangraviti, Romulo. Allenatore: Lopez

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Reti: 45’pt Caputo; 16’st Caputo, 30’st Boga

Ammoniti: Romagna, Rogerio, Locatelli, Bisoli, Balotelli e Sabelli

Angoli: 5-4

Recupero: 1′, 3′.