De Zerbi: “Coraggio e… ignoranza”

Ci sono partite dove la posta in palio vale più dei 3 punti in classifica. In questo elenco non può mancare il derby emiliano Sassuolo-Bologna, che venerdì sera aprire la 12esima giornata di campionato. De Zerbi da una parte e De Leo dall’altra cercano il bottino pieno per allontanarsi dalla zona calda.

“A Lecce non è stata la nostra miglior partita, ma vogliamo dare continuità a quel tipo di coraggio: un mix tra la voglia di fare punti e la coerenza nell’andarseli a cercare, anche con ignoranza calcistica”. Così Roberto De Zerbi ha presentato il derby. Non mancano i complimenti agli avversari, ma l’allenatore neroverde si coccola la sua squadra: “Il Bologna è una squadra con identità forte, li ammiro. Oltre al collettivo ha buonissime individualità. Hanno meno punti di quelli che si meritavano. Io sono innamorato dei miei calciatori e quindi penso più a come possiamo far male noi all’avversario. Fin qui mi sarei aspettato più continuità di prestazione. Qualche scoppola ci ha condizionati sin qui, come quelle con Roma e Atalanta, rispetto all’anno scorso ci sta, abbiamo tanti giocatori nuovi”.

De Leo: “Prendiamo punti persi per strada”

Stesse ambizioni per Emilio De Leo, vice di Sinisa Mihajlovic: “Noi e il Sassuolo siamo due squadre ben attrezzate e organizzate, sarà una partita di livello”. Per l’altro vice, Miroslav Tanjga, non è una partita come le altre: “E’ un derby. Daremo il massimo, dobbiamo recuperare qualche punto perso per strada”. In conferenza stampa anche Gary Medel, completamente recuperato dall’infortunio: “Mi piace come stiamo in campo, affrontiamo tutte le partite con la stessa mentalità e come si è visto ce la possiamo giocare con tutti”.

Ok Caputo, out Soriano

Le notizie dall’infermeria sorridono più al Sassuolo. “Caputo e Magnanelli rientrano – dice De Zerbi -. Marlon è da valutare, fino a oggi non si è allenato. Nella rifinitura vedremo per Bourabia”. Ecco la lista dei convocati. Portieri: Consigli, Russo, Turati. Difensori: Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Romagna, Toljan, Tripaldelli. Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Duncan, Locatelli, Magnanelli, Traorè. Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Raspadori. Brutte notizie invece nel Bologna che dovrà fare a meno di Soriano e Santander, che non hanno recuperato dagli acciacchi. Questi i 21 convocati rossoblu. Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski. Difensori: Bani, Corbo, Danilo, Denswil, Krejci, Mbaye, Paz. Centrocampisti: Dzemaili, Medel, Poli, Schouten, Svanberg. Attaccanti: Cangiano (29), Juwara (26), Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen.