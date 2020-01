E’ la Compagnia dei Carabinieri di Locri ha indagare sui sassi lanciati contro l’auto di Klaus Davi il 31 dicembre scorso a Plati’ (Reggio Calabria). Il massmediologo si trovava a pochi metri dalla casa di Giuseppe Trimboli, residente a Casorate Primo in provincia di Pavia, che in quei giorni si trovava in vacanza nel paese aspromontano, quando la sua auto è stata colpita da due grossi sassi. Il danno è stato confermato dalla società di noleggio Klaus Davi sta conducendo una inchiesta sulla famiglia Barbaro e si era recato più volte anche nel pavese per realizzare alcuni servizi sulla nota famiglia di ‘Ndrangheta insediata al nord Italia in particolare a Buccinasco e nel Pavese.

