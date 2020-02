“Vincere non è scontato e per farlo bisogna lottare di più, senza avere cali di attenzione durante una partita”. Maurizio Sarri analizza così la sconfitta della Juventus con il Verona. Sconfitta – la seconda consecutiva in trasferta in campionato, dopo quella con il Napoli alla 21esima giornata – che accende gli animi social dei tifosi bianconeri, tra preoccupazione e delusione. “La Juventus di Sarri senza idee, carattere, anima, DNA, cuore, grinta. La colpa non è di Sarri, la colpa è di chi lo ha preso” scrive un utente. “Se Sarri si dimettesse, sarebbe un grande gesto di onestà” aggiunge un altro.

