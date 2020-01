TORINO – Il campione d’inverno Sarri è cambiato in tantissime cose, da quando gli hanno cucito addosso la divisa della Juventus, ma di quando in quando riaffiora lo spirito che aveva, il tipo che era. “Mi sono toccato ampiamente sotto”, dice ‘festeggiando’ un’onorificenza che non conta nulla ma che a lui ha solamente portato male: se le statistiche dicono che tre volte su quattro chi è primo alla fine del girone d’andata lo resta anche alla fine del girone di ritorno, quello che fa eccezione è proprio lui, due volte campione d’inverno con il Napoli e due volte fregato dalla Juve sul traguardo. Per inciso, negli ultimi 15 anni una situazione del genere è capitata solamente all’allenatore toscano: per trovare un altro precedente bisogna risalire al 2002/2003, con il Milan in testa a metà strada ma lo scudetto poi alla Juve.

Magari il contagio bianconero ha cambiato Sarri anche in questo, lo ha reso meno scaramantico. “Mah, ho chiesto a mia moglie e mi ha detto che le sembro la stessa testa di cazzo di sempre”. Però dopo la toccatina ha lasciato il posto alla razionalità: “Sono arrivato alla conclusione che queste statistiche sono come quelle del pollo a testa: lasciano il tempo che trovano e si basano solo sul passato, quindi hanno poco significato. E poi il titolo di campione d’inverno non esiste, quindi non mi interessa vincerlo oppure no”. Quel che conta, dice lui, sono i 48 punti collezionati dalla Juventus, “quindi con una proiezione di 96, senza tenere conto dei margini di miglioramento che ancora abbiamo”.

In effetti, la Juve è una squadra per molti versi ancora indecifrabile. Ha perso molte delle sue peculiarità, a cominciare dal gelido cinismo con cui amministrava le partite, senza guadagnarne in spettacolarità, in peso offensivo, in sfrontatezza. È spesso deludente nel gioco e negli atteggiamenti (lo è stata anche a Roma, dove si è trovata sul 2-0 dopo 10′ grazie a due regali altrui e non ha poi fatto nulla per meritarseli), piuttosto fortunata, sovente attraversata da strani nervosismi (qualche bisticcio in campo, l’irritazione spesso ostentata da chi viene sostituito), non immune da infortuni eppure all’apparenza inattaccabile, con quel potenziale del tutto fuori portata per la concorrenza, che dispone di un capitale umano neanche lontanamente paragonabile a quello dei bianconeri.

Però i risultati, anche in Champions, sono ampiamente dalla parte di Sarri, che nel girone di ritorno avrà anche il vantaggio di giocare in casa tutti i confronti con le squadre più vicine in classifica (Inter, Lazio, Roma, Atalanta). La strada verso il nono scudetto di fila sembra dunque spianata, soprattutto se Sarri saprà ottenere i miglioramenti che pretende dai suoi. “Non sono così presuntuoso da allenare me stesso. Qui ci sono giocatori con certe caratteristiche e devo adattarmi: non siamo una squadra brillante nello stretto e fisicamente. Per essere chiari, se con il mio Napoli avessimo difeso nei 25 metri come abbiamo fatto a Roma, avremmo perso. Però se proprio dobbiamo gestire le partite, vorrei che lo facessimo nella metà campo avversaria e non nella nostra. Per questo dico che possiamo migliorare ancora”.







